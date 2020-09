Corona-Spürhunde suchen am Flughafen von Helsinki infizierte Passagiere

Lesezeit: 1 min

Am finnischen Hauptstadt-Flughafen Helsinki-Vantaa sollen Spürhunde mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Passagiere ausfindig machen. Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde am Rande der normalen Testungen in dieser Woche gestartet, wie die Behörden mitteilen.

Der Covid-19-Spürhund K'ssi schnüffelt während einer Pressekonferenz hinter einer Absperrung am Flughafen Helsinki-Vantaa. (Foto: dpa) Foto: Antti Aimo-Koivisto

