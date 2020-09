USA wütend: Vatikan will an Geheimabkommen mit China festhalten

Lesezeit: 2 min

Der Vatikan will an einem Geheimabkommen mit China festhalten. Doch die USA fordern vom Papst, dass dieser das Abkommen auslaufen lässt. US-Außenminister Mike Pompeo will am 29. September Überzeugungsarbeit im Vatikan leisten.

Jemand schwenkt eine Flagge der Volksrepublik China, als Papst Franziskus am 15. Juni 2016 auf dem Petersplatz Gläubige begrüßt. (Foto: dpa) Foto: Angelo Carconi

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die USA die China-Politik des Vatikans bestimmen wollen

Was US-Außenminister Pompeo vom Vatikan fordert

Wie der Vatikan auf den Druck aus Washington reagiert