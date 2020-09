Sparen Sie jetzt bares Geld!

Lesezeit: 1 min

Wir wollen Ihre Treue belohnen - sichern Sie sich jetzt dieses unverbindliche Angebot und sparen Sie bares Geld!

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie haben bereits seit einiger Zeit unseren digitalen Service abonniert – dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken!

Wir hoffen aufrichtig, dass Sie unsere Inhalte interessant, nützlich und vielleicht sogar spannend finden. Und wir werden unser Bestes tun, damit dies auch in Zukunft so bleibt.

Sie bezahlen Ihr Abo derzeit monatlich – wahrscheinlich aus gutem Grund. Dennoch möchten wir Ihnen unsere neueste Spar-Möglichkeit nicht vorenthalten. Unser besonderes Angebots-Paket für Sie: Ein 12-Monats-Abonnement zum Preis von 10 Monaten.

Statt einer monatlichen Gebühr von 11,99 EUR, bieten wir Ihnen eine einmalige, jährliche Zahlung in Höhe von 119,99 EUR an. So sparen Sie fast 24 Euro pro Jahr!

Um das Angebot wahrzunehmen, melden Sie sich einfach bei mir unter leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. Mein Team und ich richten gern alles für Sie ein. Oder nutzen Sie diesen Link.

Für weitere Fragen oder Beratung stehe ich Ihnen natürlich gern zur Verfügung. Bis dahin die besten Grüße,

Nicole Oppelt

Leitung Kundendienst