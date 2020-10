Anleger investieren so stark in Gold-ETFs wie nie zuvor

Lesezeit: 3 min

Die Goldbestände der weltweiten Gold-ETFs sind seit Jahresbeginn um mehr als 1000 Tonnen angewachsen - so stark wie niemals zuvor. Nie zuvor haben diese Fonds so viel Gold gehalten, und der Zulauf von Anlegern in aller Welt hält unvermindert an.

Anleger setzen weiter stark auf Gold. (Foto: dpa) Foto: Db Heraeus

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie es dazu kam, dass die Gold-ETFs heute so viel Gold halten wie nie zuvor

In welchen Regionen die Anleger besonders viel in Gold-ETFs investiert haben

Welche Entwicklungen in China und Indien einen Anstieg der Goldnachfrage im vierten Quartal erwarten lassen