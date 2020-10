Daimler spürt Markterholung und schreibt wieder schwarze Zahlen

Lesezeit: 1 min

Daimler meldet ein überraschend starkes drittes Quartal. Vor allem im September sind die Geschäfte wieder gut gelaufen.

Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, am 2. September bei der Weltpremiere der neuen Mercedes-Benz S-Klasse in der "Factory 56" in Sindelfingen. (Foto: dpa)

Foto: Silas Stein