Angeblich gute Quartalszahlen nur Augenwischerei: "Doppelschlag" lässt Börsen die Realität erkennen

Lesezeit: 3 min

Die Stimmung an der Börse trübt sich immer mehr ein: Warum das so ist, und was die nächsten Monate bringen werden, analysiert Aktien-Experte Andreas Kubin.

Mittwoch, 28. Oktober: Dem Aktienhändler an der Frankfurter Börse bereitet die fallende Dax-Kurve Kopfzerbrechen. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum eine 8,2-prozentige Steigerung des BIP kein Grund zum Jubeln ist

Warum der "Doppelschlag" die Stimmung auf dem Parkett ganz gewaltig trübt

Was den Börsen im ersten Quartal 2021 droht