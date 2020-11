Zur Schaffung neuer Arbeitsplätze: Biden ist auf deutsche Unternehmen angewiesen

Lesezeit: 6 min

DWN-Kolumnist André Jasch analysiert im Detail die Zukunft der amerikanischen Wirtschaft nach der Wahl. Eine seiner Schlussfolgerungen: Deutsche Unternehmen nehmen eine Schlüsselrolle ein.

800 Millionen Euro investiert VW in sein Werk in Chattanooga, US-Bundesstaat Tennessee. Rund 1.000 neue Arbeitsplätze sollen in der eher strukturschwachen Region entstehen - den Multiplikator-Effekt eingerechnet, sind es mehrere Tausend. (Foto: dpa)