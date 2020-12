Lesezeit: 1 min

Schnell entscheiden und bis zu 25 Monatsbeiträge sparen! Denn bei der EUROPA werden Ihre Kunden nicht an ihrem Geburtstag ein Jahr älter, sondern schon an Neujahr. Aber je jünger Ihre Kunden beim Abschluss einer Risikolebensversicherung sind, desto geringer sind die Beiträge. Also besser keine Zeit verlieren und bis zum 31.12. direkt online abschließen.

Foto: Arno Burgi