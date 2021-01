ZEITREISEN, TEIL 1: Zurück in die Zukunft und vorwärts in die Vergangenheit

Lesezeit: 7 min

Zeitreisen sind Stand heute nur ein beliebter Stoff in der Science-Fiction. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen allerdings, dass Zeitreisen in sich logisch sein können. Heißt das, der Mensch wird sich eines Tages zum Herrscher der Zeit aufschwingen in einer Welt, in der sich unsere Wahrnehmung nicht mehr auf die Gegenwart beschränkt?

Möglicherweise ist unsere Existenz eine einzige große Zeitschleife. (Grafik: Pixabay)

Lesen Sie in diesem Artikel: Ob Zeitreisen reine Fiktion oder Realität sind

Wie logische Widersprüche bei Zeitreisen verhindert werden würden

Was es mit dem Gödel-Universum auf sich hat