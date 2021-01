Karl Lauterbach: „Trump hat Twitter jahrelang für gefährliche Hetze und Lügen missbraucht“

Lesezeit: 1 min

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach macht US-Präsident Donald Trump schwere vorwürfe. „Trump hat Twitter jahrelang für gefährliche Hetze und Lügen missbraucht“, so Lauterbach.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach teilt über Twitter mit: „Trump hat Twitter jahrelang für gefährliche Hetze und Lügen missbraucht. Seine Tweets zu Covid haben wahrscheinlich viele Leben gekostet. Daher hätte Twitter seinen Account nach Vorwarnung längst sperren müssen. Trotzdem ist die Entscheidung jetzt richtig.“ Screenshot

Vor einem drohenden Amtsenthebungsverfahren wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ hatte der abgewählte US-Präsident Donald Trump mit einer Twitter-Sperre seine wichtigste Kommunikationsplattform verloren. Der Kurznachrichtendienst teilte am Freitagabend (Ortszeit) mit, Trumps Konto @realDonaldTrump werde dauerhaft gesperrt. Grund sei das „Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt“ nach dem Sturm des Kapitols in Washington durch Trump-Anhänger. Kritiker werfen dem Republikaner vor, seine Unterstützer angestachelt zu haben. Die Demokraten im Repräsentantenhaus treiben deswegen die Vorbereitungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren voran. Trumps Amtszeit endet am 20. Januar mit der Vereidigung des Demokraten Joe Biden.