Nach unruhiger Nacht: Mehr als 130 Festnahmen in Niederlanden

In der Nacht zum Mittwoch versammelten sich in mehreren Städten der Niederlande erneut Gruppen vor allem junger Männer. Allein in Rotterdam nahm die 81 Personen fest.

In Rotterdam war es in den letzten Nächten bereits zu Ausschreitungen gekommen. (Foto: dpa) Foto: Marco De Swart

Lesen Sie in diesem Artikel: Was ist Holland passiert ist

Ob die Lage weiter eskalieren könnte

Was die holländische Polizei meldet