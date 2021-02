8 Technologietrends für 2021

Lesezeit: 1 min

The Trend is your friend: Der Traum eines jeden Anlegers ist es, die wichtigen Investment-Themen rechtzeitig zu entdecken und möglichst früh investiert zu sein. Wir stellen besonders aussichtsreiche Technologie-Felder vor.

Ein Trend sind sogenannten On-Orbit-Aktivitäten, bei denen es um Wartung, Montage und Fertigung im Weltall geht, etwa das Betanken und Reparieren von Satelliten, während die sich in der Umlaufbahn befinden. (Foto: Pixabay)

Die heutige Technologielandschaft ist komplex und befindet sich kontinuierlich im Umbruch. Das macht es zu einer spannenden Zeit für Innovationsinvestoren. Wir haben acht Technologiethemen identifiziert, die in diesem Jahr besonders aussichtsreich sind. Lesen Sie den ganzen Artikel auf unserer neuen Publikation „Altersvorsorge neu gedacht“.