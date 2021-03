Wirtschaft kritisiert Lockdown-Verlängerung: Einzelhandel und Gastgewerbe werden im Regen stehen gelassen

Lesezeit: 3 min

Wirtschaftsverbände kritisieren die neuesten Beschlüsse der Bundesregierung als Nackenschlag für deutsche Firmen - insbesondere für Einzelhandel und Gastgewerbe.

In grünes Licht getaucht ist das Restaurant «Pino» in der Frankfurter Innenstadt, in dem statt menschlicher Gäste riesige Pandabären an den eingedeckten Tischen sitzen. Um auf ihre schwierige Situation in der Corona-Krise hinzuweisen, waren zahlreiche Restaurants, Bars und Clubs in Frankfurt in einem grünen Licht erleuchtet. (Foto: dpa)

Foto: Arne Dedert