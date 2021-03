Wenn sich die Börse überhitzt, bringt Gold Sicherheit ins Portfolio

Lesezeit: 1 min

Die Daten zeigen es: Wenn es an der Börse stark bergab geht, dann haben in der Vergangenheit jene Investoren gut abgeschnitten, die rechtzeitig einen Teil ihres Vermögens in Gold angelegt hatten.

Mit einem kleinen Anteil Gold im Portfolio konnte man in der Vergangenheit insgesamt höhere Profite erreichen. (Foto: dpa)