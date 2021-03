London rüstet massiv auf: Sicherheit und Wohlstand werden künftig im pazifischen Ozean „verteidigt“

Lesezeit: 4 min

Großbritannien hat eine massive Aufrüstung angekündigt. Die Maßnahmen scheinen eine neue Ära der Konfrontation und eines neuen Kalten Krieges vorzuzeichnen.

Der brititsche Außenminister Boris Johnson besucht britische Soldaten bei einem militärischen Training in Ole Naishu bei Nanyuki, in Kenia, am 17.03.2017. (Foto: dpa)