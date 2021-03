Erfüllen Sie 7 Risiken einer Investition in Bitcoin

Lesezeit: 4 min

Das Potenzial für zukünftige Preiserhöhungen macht Bitcoin zu einem attraktiven Anlagevermögen für Anleger. Bitcoin kann nützlich sein, um den Wert von Vermögenswerten zu schützen, die jemandem gehören, im Vergleich dazu, dass es in Form von Bargeld gespeichert wird, das aufgrund der Inflation leicht erodiert werden kann. Bitcoin hat die Eigenschaften eines potenziellen Anti-Inflations-Vermögenswerts, dessen Wert im Laufe der Zeit steigen kann.

Bitcoin wird im Rahmen des Mining-Prozesses veröffentlicht. Bergleute verwenden hochentwickelte Computer, um komplexe mathematische Probleme zu lösen. Diese Methode heißt Proof of Works und ist ein Sicherheitsmechanismus für das Bitcoin-Netzwerk. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, werden Bitcoins durch ein komplexes kryptografisches Passwort geschützt. Transaktionen, die diese Kryptowährung verwenden, haben keinen Mittelsmann, daher sind Kryptotransaktionen viel schneller und die Gebühren sind viel billiger. Der Transaktionsbetrag ist unbegrenzt. Dies sind einige der Gründe, warum Bitcoin als attraktives Investitionsgut angesehen wird.

Sie haben vielleicht von den positiven Aspekten und Verdienstmöglichkeiten gehört, aber haben Sie die Risiken einer Investition in Bitcoin kennengelernt? Nicht alle Websites und Inhalte sind bereit, die andere Seite der Medaille zu zeigen, aber es ist wichtig, sich der Risiken dieser Art von Investition bewusst zu sein. Unabhängig davon ist Bitcoin ein sexy Handelsgut, weshalb immer mehr Handelsinstrumente aufgetaucht sind. Eines der beliebtesten ist Handelsrobot News Spy.

All das Summen, das nach dem Auslösen der Währungswerte gemacht wird, hat zunehmend die Aufmerksamkeit der Interessenten auf sich gezogen - die möglicherweise vergessen, dass nicht alles so ist, wie es scheint, insbesondere wegen der Aufregung. Der folgende Beitrag enthält eine aufrichtige und realistische Analyse der Währung, in der die 7 Hauptrisiken einer Investition in Bitcoin dargestellt werden. Überprüfen!

1. Fehlen eines zentralen Befehls

Derzeit gibt es keine Behörde oder Institution, die die Anlageregeln und andere wichtige Punkte in Bezug auf Bitcoin regelt. In einem einfacheren Kontext gibt es keine Institution wie die Zentralbank für digitale Währungen. In gewisser Weise mag dies interessant erscheinen, da Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Aber was ist, wenn es aufhört zu passieren?

2. Fehlende Regeln und Gesetze

Unser Land - und einige andere Länder - hat noch keine Regulierung für Bitcoin-Investitionen vorgeschlagen. Ein Großteil dieser Haltung beruht auf einer gewissen Informalität, die durch die Art und Weise vermittelt wird, in der Kryptowährungsinvestitionen getätigt werden, insbesondere unter der Idee, dass lediglich eine Spekulationsblase entsteht.

Diese mangelnde Identifizierung der Relevanz aufgrund der Behörden führt zu einer fehlenden Regulierung, die die Umwelt unsicher macht, da sich die Währung nicht entwickelt und das Risiko einer Investition in Bitcoin erhöht. Obwohl auf den ersten Blick alles gut funktioniert, kann es in bestimmten Situationen riskant sein, dass niemand diese Art von Aktivität reguliert.

3. Drastische Veränderungen

Das Bitcoin-Universum hat seine eigenen Merkmale, zu denen neben anderen wichtigen Themen auch Themen wie die Anzahl der für den Handel am Markt verfügbaren Währungen gehören. Ohne eine Aufsichtsbehörde können sich diese Währungsinformationen und Definitionen jederzeit ändern.

Ein aktuelles Ereignis ist ein gutes Beispiel für diese Art von Risiko. Es gibt eine Beschränkung von 21 Millionen Währungen in der Welt. Es ist genau diese Zahl, die dazu führt, dass das Angebot geringer ist als die Nachfrage, das heißt, es ermöglicht diese große Aufwertung von Bitcoin. Der Punkt ist, dass vorgeschlagen wurde, diese Zahl zu erhöhen, die Münzen besser zu verteilen und die Konzentration der Beträge zu verringern, was bei denjenigen, die Bitcoins haben, zu Unzufriedenheit führte.

4. Möglichkeiten von Angriffen

Bitcoin wird durch ein System geschützt, das sich als effizient erwiesen hat, die Blockchain. Bisher gab es noch nie erfolgreiche Angriffe auf das System selbst, die Millionen von Benutzern betreffen würden. Aber wie wir wissen, sind Hacker genauso geschickt wie diejenigen, die Schutzsysteme entwickeln. Was wäre, wenn eines Tages ein solcher Angriff wirksam wäre?

Der Punkt ist, dass ohne eine Institution, die Bitcoin reguliert und kontrolliert, Benutzer, die im Falle eines Hackerangriffs ihre Anteile an der Kryptowährung verlieren, ohne Unterstützung bleiben würden. Genau diese Unsicherheit wirkt gegen Bitcoin. Darüber hinaus gibt es auch digitale Geldbörsen, in denen Münzen aufbewahrt werden. Diese wurden bereits angegriffen, was die Verwendung von Offline-Geldbörsen fördert.

5. Intervention der chinesischen Regierung

China ist ein Land, das für seine weitreichenden Beschränkungen bekannt ist, die sich von unserer Kultur unterscheiden. Zu diesen Einschränkungen gehört das Internet. Das Land verfügt über eine leistungsstarke Firewall, die den Zugriff auf verschiedene Ressourcen im World Wide Web steuert. Die Hauptbeziehung des Landes zu Bitcoin besteht heute aus Bergleuten, dh denjenigen, die für die Erfassung von Währungstransaktionen verantwortlich sind.

Diese grundlegenden Elemente für das Funktionieren des Währungsnetzwerks sind in weiten Teilen Chinas konzentriert und machen 50% der Bitcoin-Bergleute der Welt aus. Was wäre, wenn die Regierung des Landes plötzlich beschließen würde, in die Aktivitäten dieser Menschen einzugreifen? Dies ist eines der wirklichen Risiken einer Investition in Bitcoins und kann bei allen Währungsinvestoren zu Störungen in gigantischen Ausmaßen führen.

6. Entstehung neuer Währungen

Nicht jeder weiß es, aber Bitcoin ist eine spezifische Nomenklatur für eine Art Kryptowährung. Wie an der Börse kann die ganze Zeit über eine Reihe anderer Währungen erscheinen, was einfach aus dem Nichts ohne Ballast geschieht. Wenn sie entstehen, können sie verschwinden. Stellen Sie sich die Situation vor, Tausende von Reais in Bitcoin zu investieren, und es wird in ein paar Jahren nicht mehr verwendet?

7. Intensive Volatilität

In der technologischen Welt ist alles sehr dynamisch und kann sich von einer Stunde zur nächsten ändern. Bitcoin leidet genau unter diesem Reflex in Bezug auf die Aufwertung der Währung. Die Volatilität ist sehr hoch, was das Risiko einer hohen Anlage in diese Art von spekulativem Markt weiter erhöht. Faktoren, die dazu beitragen, sind insbesondere die begrenzte Anzahl von Münzen und die immer noch begrenzte Verwendung.

Dieses Problem ist kein Problem, sondern ein Risiko. Es gibt mehrere Aktien auf dem Markt, die diese Merkmale aufweisen, wobei die Belastung vom Anleger getragen wird. Es gibt jedoch sicherere Investitionsmöglichkeiten, die sich in Kryptowährungen unterscheiden. Stellen Sie sich vor, Sie investieren Ihr Geld immer in volatile Aktien? Es klingt uninteressant und genau das passiert mit Bitcoin.