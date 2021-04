US-Militärflugzeug fliegt von Ramstein in die Ukraine, US-Spionage-Drohne in Nähe von Lugansk gesichtet

Lesezeit: 2 min

Eine US-Militärmaschine ist am 2. April 2021 von der „Ramstein Air Base“ in Deutschland in die Ukraine geflogen. Währenddessen wurde in der Nähe von Lugansk eine US-Spionage-Drohne des Typs „RQ-4 Global Hawk“ gesichtet.

Eine US-Militärmaschine aus Deutschland fliegt in die Ukraine. (Screenshot)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welches US-Militärflugzeug aus Deutschland in die Ukraine geflogen ist

Welche Flugroute die US-Spionagedrohne genommen hat

Warum der ukrainische Ex-Premier die Lage mit dem Beginn des „Balkan-Kriegs“ vergleicht