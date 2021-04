Texas hat vor einem Monat alle Corona-Maßnahmen aufgehoben – seitdem sinken die Zahlen

Lesezeit: 1 min

Der US-Bundesstaat Texas hat vor einem Monat alle Corona-Maßnahmen – auch das Tragen von Masken – aufgehoben.

Foto: Jeffrey Mcwhorter

Der US-Bundesstaat Texas hat vor rund einem Monat alle Corona-Maßnahmen – auch das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit und die Schließung von Geschäften – aufgehoben. Seitdem sind alle relevanten Zahlen zum Infektionsgeschehen weiter gesunken, berichtet das Portal Zerohedge.

Die Öffnungspolitik hatte der texanische Gouverneur Greg Abbott vor 34 Tagen angekündigt. In Kraft trat sie vor 26 Tagen. Seitdem seien alle relevanten Zahlen zum Infektionsgeschehen wie Neuinfektionen, Sterbefälle, Einweisungen in Krankenhäuser und die Positiv-Rate (Anteil positiver Tests an der Gesamtzahl aller Tests) gesunken.