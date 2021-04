Inflation voraus: Konsum-Rausch in den USA, Biden saniert damit geschickt den Staatshaushalt

Lesezeit: 1 min

Ökonomen zufolge hat das aktuelle US-Konjunkturpaket einen Konsumrausch ausgelöst, weil Schecks an die Bevölkerung verteilt wurden. Was wie ein Gnadengeschenk für die US-Bürger ausschaut, ist in Wirklichkeit ein Ansatz, den Staatshaushalt über die Inflation zu sanieren.

In den USA wird es bald zu einer Inflation kommen. (Foto: dpa) Foto: Fredrik von Erichsen

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche positiven Signale es von der US-Wirtschaft gibt

Wie Biden den US-Staatshaushalt saniert

Wie die Stimmung beim Einzelhandel und bei der Industrie ist