DWN setzen die „Preisbremse“ an

Lesezeit: 1 min

Nichts ist so wichtig, wie die Kontrolle der eigenen Kosten. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten (DWN) halten Ihren täglichen Einsatz so gering wie möglich – und das dauerhaft.

Mehr zum Thema : Finanzen > Sparpolitik > Benachrichtigung über neue Artikel : Finanzen

Sparpolitik



Die Corona-Krise birgt viele Unsicherheiten. Nicht nur Unternehmen, auch Privatleute schnallen aus Angst um die Zukunft den Gürtel enger. Das zeigt auch die aktuelle Sparquote. Die ist laut dem Statistischen Bundesamt auf ein Rekordhoch geklettert. Investitionen werden derzeit wohl überlegt.