Klaus Schwab lobt Bill Gates für seine Ideen gegen den Klimawandel

Lesezeit: 1 min

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, lobt die Ideen von Bill Gates im Kampf gegen den Klimawandel in den höchsten Tönen.

Great Reset



Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, meint, dass es viele Menschen geben würde, die „unseren Kampf“ gegen den Klimawandel als etwas Negatives ansehen würden, weil es viele Kosten verursache. Das könnte Schwab zufolge bis zu einem gewissen Grad zutreffen, doch es würden sich auch große Chancen bieten. Es ließen sich neue Infrastrukturprojekte und neue Technologien umsetzen.

Der „Business Insider“ wörtlich: „Schwab schreibt einen guten Teil seiner Philosophie zum Klimawandel Bill Gates zu, der seiner Meinung nach führend in der grünen Bewegung ist. ,Gates spricht darüber, wie viele neue technologische Fortschritte erzielt werden müssen, um die Welt zu dekarbonisieren oder bis 2050 klimaneutral zu machen‘, sagte Schwab. ,Ich sehe hier eine großartige Chance, weil wir in ein Zeitalter grüner Innovation eintreten können.‘ Die Zeichen dieses Zeitalters grüner Innovation haben im vergangenen Jahr zugenommen.“

Bei einer Rede am „Chicago Global Council on Global Affairs“ sagte der Gründer des World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, dass die vierte industrielle Revolution im Rahmen des „Great Reset“ „zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen“ werde. In seinem Buch „Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution“ schreibt er, dass beispielsweise implantierbare Microchips eingesetzt werden könnten, um die Gedanken von Menschen zu lesen.

„Wenn sich die Fähigkeiten in diesem Bereich (Kriminalitätsbekämpfung, Anm.d.Red.) verbessern, wird die Versuchung für Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zunehmen, Techniken einzusetzen, um die Wahrscheinlichkeit krimineller Aktivitäten zu bestimmen, Schuldgefühle zu bewerten oder möglicherweise sogar Erinnerungen direkt aus dem Gehirn der Menschen abzurufen. Selbst das Überschreiten einer nationalen Grenze könnte eines Tages einen detaillierten Gehirn-Scan erfordern, um das Sicherheitsrisiko einer Person zu bewerten. In der Tat haben einige von uns bereits das Gefühl, dass unsere Smartphones zu einer Erweiterung unserer selbst geworden sind. Die heutigen externen Geräte - von tragbaren Computern bis hin zu Virtual-Reality-Headsets - werden mit ziemlicher Sicherheit in unseren Körper und unser Gehirn implantiert“, schreibt Schwab.