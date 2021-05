50 Gigawatt stehen zur Disposition: Geplante Stilllegung von Kraftwerken gefährdet Deutschlands Stromversorgung

Lesezeit: 5 min

Die Regierung plant die Stilllegung von Atom- und Kohlekraftwerken - woher der dann fehlende Strom kommen soll, weiß niemand.

Ein 200-Tonnen-Kran ist im ostwestfälischen Bad Wünnenberg (Kreis Paderborn) bei Montagearbeiten an Windkraftanlagen in eine Hochspannungsleitung geraten und steht in Flammen. Die Folge: 100.000 Menschen haben keinen Strom mehr. Unangenehm - aber eben nur ein vorübergehendes Ärgernis. Wenn die Verantwortlichen ihre derzeitige Energiepolitik beibehalten, wird der Strommangel ganz andere Dimensionen haben. (Foto: dpa)

Foto: Marc Köppelmann