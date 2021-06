Corona aus dem Labor: Was, wenn am Ende die „Verschwörungstheoretiker“ Recht haben?

Lesezeit: 2 min

Zu Beginn der Corona-Krise wurde jeder, der andeutete, dass das Virus möglicherweise aus dem Bio-Labor stammt, kategorisch als „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt. Doch nun kommt heraus: Das Virus könnte tatsächlich aus dem Labor in Wuhan stammen.

Vor über einem Jahr hatten sich mehrere Wissenschaftler und Journalisten zu Wort gemeldet, um der Welt mitzuteilen, dass das Corona-Virus mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aus dem Bio-Labor in Wuhan stammt. Damals wurden auch in Deutschland Personen, die diese These für wahrscheinlich hielten, öffentlich attackiert, geächtet und als „Verschwörungstheoretiker“ diffamiert. Zahlreiche Medien starteten eine Kampagne, die die Labor-These gezielt als „Verschwörungstheorie“ abtun sollte.

Einige Schlagzeilen aus dieser Zeit:

Geo-Magazin, 19. März 2021: „VERSCHWÖRUNGSTHEORIE - Forscher erklären, warum das Coronavirus nicht aus dem Labor stammt“

Frankfurter Rundschau, 17. September 2020: „,Corona kommt aus Wuhan-Labor‘: Steve Bannon streut Verschwörungs-Studie“

Merkur Online, 25. Februar 2020: „FAKE NEWS UND BEHAUPTUNGEN – Coronavirus schürt Verschwörungstheorien: Kommen die Erreger aus dem Labor?“

Euronews, 17. April 2020: „Konstruktiver Verdacht oder Verschwörungstheorie? Coronavirus könnte aus Labor in Wuhan stammen“

SZ, 19. Februar 2020: „Forscher geißeln Gerüchte um das neue Coronavirus“

Zahlreiche weitere Medien hatten sich von Anfang an automatisch darauf festgelegt, dass das Corona-Virus nicht aus einem Labor stammt. Doch nun dreht sich der Wind, und dieselben Medien ziehen erneut automatisch mit. Sie akzeptieren, dass die „Labor-These“ durchaus zutreffen könnte. Dieselbe These hatten sie über ein Jahr hinweg als „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt, obwohl noch keine internationale Untersuchung zum Ursprung des Virus stattgefunden hatte.

Sogar die „Zensurbehörde“ von Facebook schwenkt um. Am 28. Mai 2021 teilte Reuters mit: „Facebook entfernt inmitten einer neuen Debatte über den Ursprung des Coronavirus keine Beiträge mehr, die das Virus als menschengemacht bezeichnen. Im Lichte der anhaltenden Untersuchungen und nach Beratungen mit öffentlichen Gesundheitsexperten verbiete Facebook auf seinen Apps nicht die Behauptung, dass das Virus von Menschen verursacht sei, hieß es in einer Stellungnahme des sozialen Netzwerks. Das US-Unternehmen wolle seine Politik regelmäßig aktualisieren, wenn neue Fakten mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie hinzukämen. US-Präsident Joe Biden hatte sich zuvor für weitere Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus ausgesprochen und die Geheimdienste darum geben, ihre Bemühungen nochmals zu verstärken.“

Der umstrittene US-Immunologe Anthony Fauci knickt ebenfalls langsam ein. Er schließt nicht mehr aus, dass das Corona-Virus aus einem chinesischen Labor stammen könnte (HIER). Rochelle Walensky, Direktorin der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC), sagte am 19. Mai 2021 bei einer Anhörung im US-Kongress, dass das Corona-Virus durchaus auf ein Laborleck zurückzuführen sei. „Sicherlich ist ein laborbasierter Ursprung eine Möglichkeit“, so Walensky. Doch die meisten Coronaviren würden „im Allgemeinen tierischen Ursprungs“ sein, zitiert „CNBC“ Walensky (HIER).

Es muss endlich eine saubere Corona-Ursprungs-Prüfung erfolgen

Bevor nun sofort neue irrationale Festlegungen erfolgen, muss gesagt werden: Es ist zunächst wichtig, festzustellen, ob das Virus aus dem Labor in Wuhan stammt. Wenn dem so sein sollte, ist in einem zweiten Schritt festzustellen, ob das Virus vorsätzlich oder fahrlässig in die Welt gesetzt wurde. Es könnte sich auch tatsächlich um einen Labor-Unfall gehandelt haben.

Wenn sich einer der möglichen Fälle bestätigen lassen sollte, sind alle finanziellen und personellen Verbindungen des „Wuhan Institute of Virology“ zu Organisationen und Forschungseinrichtungen in Europa und in den USA aufzudecken. Alle Informationen über Forscher mit Verbindungen zum chinesischen Staatsapparat, die an irgendwelchen Corona-Strategiepapieren in den EU-Staaten mitgearbeitet haben, sind ebenfalls offenzulegen, um Untersuchungen anzustellen.

Wenn sich der Verdacht in Bezug auf den Labor-Ursprung nicht erhärten sollte, muss dieses Kapitel endgültig abgeschlossen werden, ohne dass dieses Thema ständig wieder aufgekocht wird, um es zu instrumentalisieren.

In dieser Jahrhundertkrise, die so viel wirtschaftliches und menschliches Leid mit sich gebracht hat, sollte nichts mehr geheim bleiben. Transparenz und Demokratie in der Aufklärung des Corona-Desasters sind wichtiger denn je.