Deutschland braucht mehr Strom als berechnet – was bedeutet das?

Lesezeit: 1 min

Bei den bisherigen Annahmen, wie viel Strom das Land braucht, liegt man ordentlich daneben. Doch wie soll der erhöhte Strombedarf gedeckt werden, um gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen? Die Politik liefert keine Ideen.

Mehr zum Thema : Strompreis > Energie > Benachrichtigung über neue Artikel : Strompreis

Energie



Viel mehr Elektroautos, Wärmepumpen, „grüner“ Wasserstoff für den Umbau etwa in der Stahlindustrie: Der Strom dafür soll aus erneuerbaren Energien kommen. Doch wie viel Strom mehr wird in den kommenden Jahren im Zuge der Energiewende benötigt? Denn je höher der Strombedarf ist, desto mehr Ökostrom aus Windkraft an Land und auf See sowie aus Solaranlagen wird gebraucht, um die Klimaziele zu schaffen. Die bisherigen Annahmen fallen aber zu niedrig aus, wie der auch für Energie zuständige Wirtschaftsminister Peter Altmaier jetzt einräumte.

Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.