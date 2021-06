Der Weltraum wird privat und eröffnet Anlegern neue Chancen

Lesezeit: 1 min

Privatunternehmen drängen in den Kosmos. Prominente Vorreiter wie SpaceX und Blue Origin bringen Satelliten ins All, versorgen die Raumstation ISS und bieten bald die ersten Weltraumflüge an. Wir zeigen Ihnen Aktien und ETFs, mit denen auch Privatanleger von dem Trend profitieren können.

Für Privatanleger öffnen sich immer mehr Chancen, in Unternehmen zu investieren, die im Weltall aktiv sind. (Foto: iStock.com/Bulat Silvia) Foto: Bulat Silvia

Als die Falcon-9-Rakete am 8. April 2016 nach erfolgreicher Mission im All auf dem autonomen Schiff „Of Course I Still Love You" landete, war dies ein historischer Tag für die private Raumfahrt. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass eine Rakete nach ihrer Nutzung wieder erfolgreich wieder auf der Erde landete und somit für künftige Missionen wiederverwendet werden konnte. Dies war insofern ein Meilenstein, da es die Kosten für Raketenstarts in Zukunft beträchtlich senken könnte.

