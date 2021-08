Bundeswehr bringt Spezialeinheiten nach Kabul, fliegt sieben Personen aus

Lesezeit: 3 min

Mit dem ersten Bundeswehr-Flug nach Kabul wurden Spezialkräfte zur Sicherung des Flughafens in die afghanische Hauptstadt gebracht. Alle aktuellen Nachrichten im Liveticker.

US-Soldaten bewachen eine Absperrung am internationalen Flughafen. In Kabul war es am 16.08.2021 zu Chaos am Flughafen gekommen. Afghanen, die vor den Taliban fliehen wollten, rannten auf das Flugfeld, um in Sicherheit gebracht zu werden. (Foto: dpa)

Der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul bestätigt, dass am mit dem ersten Bundeswehr-Flug in der Nacht nur sieben Personen aus Kabul ausgeflogen wurden. "Das stimmt", sagt der Unions-Fraktionsvize im "Deutschlandfunk". "Es sind nur sieben." Man habe nur einen Slot von 30 Minuten für die Maschine gehabt. "Und wir konnten nur die mitnehmen, die jetzt da waren. Es wäre auch unverantwortlich gewesen, weil gar nicht sicher war, dass die Maschine landen konnte, mehr dort jetzt schon zum Flughafen zu bringen." Der wesentliche Zweck des Fluges sei aber gewesen, "robuste Kräfte" nach Kabul zu bringen." Diese Soldaten würden nun die Voraussetzungen dafür schaffen, dass weitere Maschinen in Kabul landen und starten könnten.

09.05 Uhr - Japan hat sein gesamtes Botschaftspersonal aus Afghanistan abgezogen. "Wegen der raschen Verschlechterung der Sicherheitslage schließen wir zeitweise unsere dortige Botschaft", teilt das Außenministerium in Tokio mit. Die zwölf letzten Botschaftsmitarbeiter seinen von einer befreundeten Nation von Kabul nach Dubai geflogen worden.

07.56 Uhr - Europa muss laut EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni einen Korridor für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan schaffen. "Ich denke, dass Europa sich unweigerlich für humanitäre Korridore und eine organisierte Aufnahme rüsten muss", sagte er der Zeitung "il Messaggero". "Zumindest sollten die Länder, die dazu bereit sind, dies tun." Das sei auch notwendig, um einen Zustrom von illegalen Einwanderern zu verhindern. Die EU-Außenminister kommen im Tagesverlauf zu einer Krisensitzung zusammen, um Afghanistan zu beraten.

07.52 Uhr - Der Chef der afghanischen Zentralbank flieht aus Kabul. "Es hätte nicht so enden müssen. Ich bin empört über das Fehlen jeglicher Planung seitens der afghanischen Führung", twittert Ajmal Ahmady. Durch den Vormarsch der Taliban war der afghanische Devisenmarkt zuletzt in Turbulenzen geraten, vor allem, nachdem die Zentralbank am Freitag erklärte, sie werde keine weiteren Dollar mehr erhalten.

07.10 Uhr - Eine Maschine der Bundeswehr warte derzeit auf die Freigabe der Amerikaner, um nach Kabul fliegen zu können, sagt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD. Sie hoffe, dass in den kommenden Tagen eine Luftbrücke aufgebaut werden könne. Die Lage am Flughafen Kabul sei aber sehr unübersichtlich.

06.35 Uhr - US-Verteidigungsminister Antony Blinken hat nach Angaben aus dem Weißen Haus am Montag mit Vertretern Großbritanniens, der Europäischen Union, der Türkei und der Nato über die Lage gesprochen. In den Einzelgesprächen sei es auch um die US-Bemühungen zur Rückkehr ihrer Staatsbürger gegangen.

05.42 Uhr - Indien zieht alle Botschaftsmitarbeiter aus Kabul ab. "In Anbetracht der vorherrschenden Umstände wurde beschlossen, dass unser Botschafter in Kabul und seine indischen Mitarbeiter sofort nach Indien gebracht werden", teilt der Sprecher des Außenministeriums auf Twitter [twitter.com] mit.

05.14 Uhr - Auf dem Flughafen in Kabul starten weitere Evakuierungsflüge. Militärflugzeuge hätten ab Dienstagmorgen mit dem Ausfliegen von Diplomaten und Zivilisten aus Afghanistan begonnen, sagt ein westlicher Sicherheitsbeamter am Flughafen Kabul der Nachrichtenagentur Reuters. Die Landebahn und das Rollfeld des Flughafens seien nun frei von Menschenmassen, die noch am Montag verzweifelt den Flughafen belagerten, um aus der afghanischen Hauptstadt zu fliehen.

04.00 Uhr - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sorgt sich um das in dem Krisenland verbliebene Entwicklungshilfe-Personal. "Es gibt noch rund 1000 afghanische Ortskräfte in laufenden Projekten der Entwicklungshilfe, die mit ihren Familienangehörigen gerettet werden müssen", sagt Müller der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". Die afghanischen Ortskräfte der Entwicklungshilfe werden bei der Ausreise gleich behandelt, "wie die der Bundeswehr". Bei der Evakuierung Kabuls dürften aber auch "engagierte Menschenrechtlerinnen und Journalistinnen nicht vergessen werden."

01.40 Uhr - "Bild" berichtet, nur sieben Personen von der offiziellen Ausflugsliste seien in Kabul bei dem Bundeswehr-Flug aus Kabul ausgeflogen worden. Mehr Menschen habe die Botschaft nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen bringen können. Weil in Kabul ab 21.00 Uhr Ausgangssperre herrsche, hätte es auch nichts geholfen, wenn der Flieger dort noch länger gewartet hätte, hieß es. Eigentlich hätten mindestens 57 Botschaftsangehörige und 88 weitere Deutsche ausgeflogen werden sollen, so "Bild". Es sei seit Montagfrüh klar gewesen, dass die Bundeswehr-Maschinen Kurs auf Kabul nehmen würden. Warum die Zeit nicht genutzt worden sei, um mehr Menschen zum Flughafen zu bringen, sei unklar. Der nächste Flug solle am Dienstagmorgen um 08.00 Uhr in Taschkent starten.

00.54 Uhr - Das erste A400M-Flugzeug der Bundeswehr verlässt den Flughafen in Kabul wieder. "Mit zu Schützenden an Bord ist die Maschine nun auf dem Weg nach Taschkent", teilt das Verteidigungsministerium auf Twitter [twitter.com] mit. Vor Ort seien Sicherungskräfte der Bundeswehr verblieben, um weitere Evakuierungsflüge vorzubereiten. Zur Anzahl der Evakuierten gibt es zunächst keine Angaben.

00.00 Uhr - Die Organisation Pro Asyl fordert einem Medienbericht zufolge die sofortige Einrichtung einer Luftbrücke, um Menschenrechtsverteidiger, Ortskräfte und Familienangehörige von in Deutschland lebenden politischen Flüchtlingen auszufliegen. Die Rettung der von den Taliban verfolgten Menschen dürfe nicht aufhören, wenn die Amerikaner den Flughafen in Kabul aufgeben, sagt Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). "Man muss jetzt schon eine Strategie entwickeln, wie man dann die Ausreise aus Afghanistan und den Nachbarstaaten organisiert." Besonders kritisch sieht Burkhardt die eng gefassten Regelungen, was den Familiennachzug nach Deutschland betrifft. Es sei unerträglich, dass Ortskräfte in Deutschland aufgenommen würden, ihre volljährigen Kinder jedoch zurückbleiben müssen.