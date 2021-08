Vor 50 Jahren wurde der Goldstandard aufgehoben: Steht uns ein ähnlich einschneidendes Ereignis bevor?

Lesezeit: 10 min

Vor 50 Jahren verbrachten sechs Männer ein Wochenende in einer Ferienanlage am Fuße des Appalachen-Gebirges im US-Bundesstaat Maryland. Sie diskutierten ein wichtiges finanzpolitisches Thema. Als ihr Anführer am Sonntagabend ihre Entscheidung einer geschockten Weltöffentlichkeit verkündete, bedeutete dies das Ende einer Ära - und den Beginn einer neuen Epoche.

Vor 50 Jahren endete die Rolle des Goldes als ultimativer Wertmaßstab. (Foto: dpa) Foto: Bundesbank

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Vorteile die Aufhebung des Goldstandards mit sich brachte

Welche Probleme sie schuf

Wie die heutige Weltlage der von 1971 gleicht