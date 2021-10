Ist Bitcoin digitales Gold?

Lesezeit: 4 min

Das Weltwährungssystem gerät zunehmend in Bedrängnis – selbst Gold ist in Verruf geraten. Bitcoin springt in die Bresche und zeigt – trotz seiner noch bestehenden Mängel – durchaus Potenzial.

Eine Bitcoin-Münze. (Foto: dpa) Foto: Ina Fassbender

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche vier Eigenschaften Gold zu einem „guten Geld“ machen

Inwiefern Bitcoin diese vier Kriterien erfüllt

Welche Rolle Bitcoin in einem neuen Währungssystem spielen könnte article:full_access