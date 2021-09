Bitcoin bleibt nach heftigem Crash weiter unter Druck

Lesezeit: 2 min

Die Talfahrt bei Bitcoin nach dem missglückten Start als Landeswährung in El Salvador hält an. Der historische Tag in El Salvador war begleitet von Protesten und technischen Störungen auf Krypto-Handelsplattformen.

Die Börsenhändler Michael Milano (r) und Kevin Lodewick arbeiten am 06.07.2017 in der Börse in New York (New York Stock Exchange). (Foto: dpa) Foto: Richard Drew

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie der Start des Bitcoin als Landeswährung in El Salvador missglückt ist

Warum die Einführung ein "Eigentor" für die gesamt Krypto-Branche ist

Wie andere Kryptowährungen auf den Crash reagieren