Goldanleger sind frustriert, weil sie eigentlich Recht hatten

Lesezeit: 1 min

Um sich gegen Inflation abzusichern, haben Investoren im letzten Jahr im großen Stil Gold gekauft. Und sie hatten Recht, die Inflation ist tatsächlich eingetreten. Doch der Goldpreis steigt trotzdem nicht. Das hat zwei Gründe.

Mehr zum Thema : Gold > Bitcoin > Benachrichtigung über neue Artikel : Gold

Bitcoin



Die Inflationsrate steigt weiter in die Höhe. Der Ölpreis liegt bei rund 80 Dollar pro Barrel und klettert weiter. Auch andere Energiekosten wie Erdgas steigen stark an. Die Rohstoffpreise schießen in die Höhe. Vor diesem Hintergrund sollte der Goldpreis eigentlich in die Höhe schnellen. Doch das Gegenteil geschieht. Obwohl sich eine anhaltend hohe Inflation ankündigt, ist der Goldpreis weiterhin rückläufig, während andere Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien unaufhörlich zu steigen scheinen.

Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.