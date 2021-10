Nachhaltiges digitales Gold - physisch hinterlegt

Lesezeit: 1 min

LBMA (London Bullion Market) zertifiziertes Gold aus nachhaltiger Produktion, physisch in Tresoren gelagert und digital genutzt in der vollsten Eigenverantwortung auf einer Bezahlplattform.

Unser Partner MTS Money Transfer informiert:

In der Europäischen Union haben Deutschland und Tschechien gewählt, Koalitionsgespräche finden derzeit statt, Regierungsbildungen sind aber noch nicht in unmittelbarer Reichweite. Welche Parteien werden sich einigen und wie entwickeln sich die Länder in politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht? Was passiert derzeitig mit der Regierung in Österreich? Überall ist eine Veränderung spürbar, das Finanzsystem ist von keiner Regierung mehr beherrschbar.

Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind äusserst wichtige und zentrale Themen, die in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind. Auch der Umgang mit Vermögenswerten und Rohstoffen sollte nachhaltig sein. Gemäss Definition bedeutet Nachhaltigkeit eine „längere Zeit anhaltende Wirkung“. Durch physisch hinterlegtes Gold, welches digital genutzt werden kann, werden keine neuen Ressourcen verbraucht. Das Goldvorkommen auf dieser Erde ist begrenzt. Gold wird immer wieder verwendet, gekauft und verkauft, eingelagert, vererbt oder weitergegeben. Der vorhandene Wert bleibt aber stets bestehen. Im Vergleich zu Kryptowährungen, welche Unmengen von Strom verbrauchen, kann eine Unze Gold nach einmaliger Prägung über Jahre hinweg eingesetzt werden, ohne Anzapfen von Energie. Zudem besteht bei diesem Rohstoff kein Verfallsdatum.

Gold ist ein nachhaltiger Rohstoff, welcher einen Mehrwert schafft.

Auf der Plattform MTS Money Transfer System kann Gold digital genutzt und somit für die Bezahlung eingesetzt werden. Gemäss Aussage von Priska Gassner, der Stellvertretenden Verwaltungsratspräsidentin der Edmund Falkenhahn AG, „werden Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit durch verkehrsfähiges Gold geschaffen“.

Der Zugang zum System ist von jedem Smartphone oder PC aus möglich. Die Transaktionen können in Echtzeit ausgeführt werden und sind mit physischem Gold abgesichert. Die Verifikation fürs System erfolgt nach erfolgreicher Registration online per Video innerhalb von wenigen Minuten. Die anfallenden Kosten sind transparent und überschaubar. Die Bezahlplattform kann von Jedermann genutzt werden und ist nicht abhängig von Regierungen. Das Vertrauen der Bürger in bestehende Bankensysteme ist geschwunden, durch die Hinterlegung mit einem werthaltigen Rohstoff anhand der Alternative MTS Money Transfer System kann dieses Vertrauen wieder aufgebaut werden. Zudem ist die Inflation im vorhandenen Währungssystem bereits bei der Bevölkerung angekommen.

Schichten Sie in sichere altbewährte Rohstoffe um und bleiben Sie liquide.

www.world-mts.com