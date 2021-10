Lesezeit: 2 min

Im Gegensatz zu physischen Geschäften interagieren E-Commerce-Unternehmen in erster Linie über Online-Kanäle mit ihren Kunden, darunter Websites, mobile Apps und soziale Medien. Daher benötigen sie zuverlässige Zahlungsmethoden, mit denen sie Zahlungen online sicher und schnell abwickeln können. Obwohl viele E-Commerce-Plattformen verschiedene digitale Zahlungsmethoden eingeführt haben, verwenden die meisten Fiat-Währungen, die staatlichen Vorschriften unterliegen.

Im Gegensatz zu diesen restriktiven Zahlungsmitteln ist Bitcoin eine dezentrale virtuelle Währung. Das bedeutet, dass sie frei von institutionellen oder staatlichen Einflüssen ist und es Online-Händlern ermöglicht, Zahlungen von Kunden weltweit zu erhalten, ohne dass erhebliche Transaktionskosten anfallen. Bitcoin bietet eine schnelle, kostengünstige und sichere Zahlungsabwicklung, die es E-Commerce-Plattformen ermöglicht, Kosten zu senken, Betrug zu verhindern und mehr Komfort zu gewährleisten.

E-Commerce-Händler, die sich nicht auf Krypto-Zahlungsabwicklungsunternehmen verlassen möchten, können Bitcoin-Zahlungen auch direkt in ihre Wallets einzahlen. Unabhängig davon ist die Integration von Bitcoin in Ihren E-Commerce-Shop eine großartige Möglichkeit, Ihren Kundenstamm zu erweitern und neue Märkte zu erschließen, ohne große Investitionen zu tätigen. Dies sind einige der Hauptgründe für die schnelle Akzeptanz von Bitcoin im E-Commerce. Nachfolgend finden Sie einige der besten E-Commerce-Websites, die Bitcoin akzeptieren, basierend auf der Branche.

E-Commerce Tech-Firmen

Viele E-Commerce-Tech-Firmen ermöglichen es ihren Kunden jetzt, für ihre Produkte und Dienstleistungen in Bitcoin zu bezahlen. Als Händler oder Privatperson, die technische Produkte oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen kaufen möchte, finden Sie im Folgenden einige Websites, die Bitcoin-Zahlungen akzeptieren.

Microsoft

Shopify

NewEgg

WooCommerce

Magento

Wix

E-Commerce Lebensmittel- und Getränkemärkte

Online-Lebensmittelgeschäfte gehören zu den ersten Anwendern von Bitcoin und ermöglichen es den Verbrauchern, ihre täglichen Einkäufe mit Bitcoin zu bezahlen. Mehrere Mainstream-E-Commerce-Lebensmittelgeschäfte akzeptieren Bitcoin und andere Kryptowährungen, um den Kunden mehr Komfort beim Bezahlen zu bieten. Beispiele für solche Plattformen sind.

Starbucks

Whole Foods

Quiznos

Pizza Hut

Bitcoincoffee.de

Online-Einzelhandels-Websites

Auch Online-Einzelhandelsplattformen nehmen Bitcoin zunehmend in ihre Zahlungssysteme auf. Das ermöglicht ihnen, Kunden aus verschiedenen Teilen der Welt effizient und schnell zu bedienen. Einige der führenden E-Commerce-Einzelhandelsplattformen, die Bitcoin akzeptieren, sind.

Überbestand

Heimdepot

Rakuten

Die Etsy-Plattform akzeptiert keine Bitcoin, aber die meisten der unabhängigen Verkäufer, die die Website nutzen, akzeptieren Krypto-Zahlungen. Auch Amazon akzeptiert Bitcoin nicht direkt, sondern verbindet Kunden, die Produkte in Bitcoin kaufen möchten, mit Personen, die diese Bestellungen für Krypto erfüllen können.

E-Commerce-Unterhaltungsplattformen

Auch die Unterhaltungsindustrie macht sich Bitcoin schnell zu eigen und ermöglicht es den Kunden, digitale Inhalte mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu kaufen. Beispiele für solche Plattformen sind.

Twitch

Die Piratenbucht

AMC

E-Commerce-Reiseplattformen

Fluggesellschaften gehörten zu den ersten Unternehmen, die Bitcoin-Zahlungen akzeptierten und den Kauf von Flugtickets mit Kryptowährungen ermöglichten. Zu den führenden Reiseservice-Websites, die Bitcoin und andere Krypto-Zahlungen akzeptieren, gehören.

CheapAir

Virgin Airlines

Norwegische Fluggesellschaft

Travala

Bitcoin Reisen

Die Einführung von Bitcoin im elektronischen Handel schreitet voran, und schon bald wird es viele weitere Websites geben, die Kryptozahlungen in jedem Wirtschaftssektor akzeptieren. Die Menschen werden in Zukunft fast alles, einschließlich Autos und Häuser, mit Bitcoin kaufen. Daher muss jedes Online-Unternehmen Bitcoin in seine Zahlungssysteme integrieren, denn die Zahl der weltweiten Kunden, die bereit sind, mit Bitcoin für Artikel und Dienstleistungen zu bezahlen, nimmt ebenfalls zu.