BERNEGGER DECKT AUF Teil zwei: Der Westen muss das Klima retten - damit China es zerstören kann

Lesezeit: 7 min

Über die Hälfte des globalen Schadstoffausstoßes findet in Asien statt, über ein Viertel allein in China. Laut Klimaabkommen ist das völlig in Ordnung - einschränken sollen sich andere.

China ist der mit riesigem Abstand größte Umweltverschmutzer der Welt. Aber das stört niemanden. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum man Vergangenheit und Gegenwart nicht gegeneinander aufrechnen kann

Wie eine falsche Berechnung zu einer verqueren Rechtfertigung führt

Wie die europäische Industrie noch mehr Grund hat, nach Asien abzuwandern article:full_access