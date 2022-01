„Der Preis ist heiß“: Harry Wijnvoord bringt Schlagersong heraus

Lesezeit: 1 min

Harry Wijnvoord wird am 25. Januar 2022 einen neuen Song veröffentlichen, der sich um die Reise-Sehnsucht in Zeiten der Corona-Pandemie dreht.

Mehr zum Thema : Gesellschaft > Benachrichtigung über neue Artikel : Gesellschaft



Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

„Wer kennt sie nicht? Die Sehnsucht nach bald zwei Jahren Corona-Pandemie endlich wieder sorgen- und maskenfrei in ferne Länder verreisen zu dürfen? Über genau dieses Gefühl singt Harry Wijnvoord in seiner Schlager-Ballade ,Wind im Gesicht'. Der Song, der am Dienstag, 25. Januar erscheint, wird auf allen Download- und Streaming-Plattformen verfügbar sein. Für den niederländischen Entertainer ist es sein großes Bühnencomeback“, so das „RND“.

„LifePR“ wörtlich: „Rund 1.000 Zuschauer können im über 6.000 Quadratmeter großen Estrel Showtheater im Hotel Estrel in Berlin im Rahmen von 2G-Plus und lediglich 13 Prozent Auslastung im Saal live bei der Song-Premiere und der großen Benefiz-Gala zugunsten von ,Fly & Help‘ dabei sein. Die Stiftung hat bereits 547 Schulprojekte in der ganzen Welt ins Leben gerufen und somit weit über 100.000 Kindern den Zugang zu Bildung ermöglicht. Das ist ganz nach dem Geschmack von Harry Wijnvoord, der sich seinerseits seit vielen Jahren für diverse Hilfsprojekte einsetzt, und sonnenklar.“

Über acht Jahre lang moderierte Harry Wijnvoord die Quizshow „Der Preis ist heiß“, ehe er das Zepter an das Off-Stimmwunder Walter Freiwald übergab. Seine Quizshow bleibt bei vielen Bundesbürgern unvergessen.