Das sind die aktuellen Preise für Goldmünzen am Bankschalter

Die Degussa Goldhandel GmbH hat die aktuellen Preise für Goldmünzen am Bankschalter veröffentlicht. Das „World Gold Council“ erwartet für 2022 Chancen und Risiken für den Goldpreis.

Frankfurt/Main - Schalterverkaufskurse:

Aktuell Vorwoche (4.2.2022) (28.1.2022) Euro Euro 20 Goldmark Wilhelm II 421,10 426,80 10 Rubel Tscherwonez 469,00 474,00 Krügerrand 1/1 Unze 1 664,00 1 688,00 2000 Philharmonia 1/1 Unze 1 659,00 1 678,00 Austr. Nugget 1/1 Unze 1 660,00 1 685,00 Americ. Eagle 1/1 Unze 1 707,00 1 768,00 Maple Leaf 1/1 Unze 1 660,00 1 685,00



Quelle: Degussa Goldhandel (Frankfurt/Main)

„Gold.de“ zufolge war die Krügerrand-Goldmünze die beliebteste Münze der vergangenen sechs Monate. Darauf folgten Maple Leaf, Goldeuro, Känguru, Vreneli, American Eagle, Sovereign, Wiener Philharmoniker, Deutsches Kaiserreich und Lunar Serie III. Die Münzen sind besonders interessant für Sammler.

Die beliebteste Goldmünze in den USA ist der American Eagle. Die weltweit am meisten verkaufte Goldmünze ist die Wiener Philharmoniker-Goldmünze.

Die größten Goldmünzen der Welt sind:

Red Kangaroo (1.000 Kg, 80 cm Durchmesser, Wert von etwa 40 Millionen Euro

Maple Leaf (100 Kg, 53 cm Durchmesser, Wert von etwa vier Millionen Euro

Big Phil (31,103 Kg, 37 cm Durchmesser, Wert von etwa 1,3 Millionen Euro)

Nach Angaben des „World Gold Council“ könnten die steigenden Zinsen, die für das aktuelle Jahr erwartet werden, den Goldpreis belasten. Doch die ansteigende Inflation könnte die Nachfrage nach Gold steigen lassen. Das Magazin „Capital“ zitiert Juan Carlos Artigas, Global Head of Research beim „World Gold Council“: „Auch wenn der Goldpreis schwanken mag: Sein Wert als hochliquide Absicherung bleibt letztlich konstant. Die Aussichten für Gold im Jahr 2022 hängen davon ab, welche Entwicklungen fortan den Ausschlag geben werden.“

Das Magazin wörtlich: „Wer sich entschließt, in Gold zu investieren, sollte sich über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten informieren. Denn physisches Gold, also Barren oder Münzen, sind für Privatanleger meistens mit großem Aufwand verbunden. Sie müssen sicher gelagert werden. Da das in den eigenen vier Wänden selten möglich ist, geschieht das meistens extern – und diese Aufbewahrung kostet. Hier können Gold-ETFs eine sinnvolle Alternative sein: Man kann sie problemlos kaufen und verkaufen, ohne großen Aufwand. Meistens sind diese Gold-ETFs auch mit physischem Geld besichert.“