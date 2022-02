Lesezeit: 1 min

Der einflussreiche Wall-Street-Analyst Zoltan Pozsar erklärt, warum die Notenbanken die Inflation nur noch bremsen können, indem sie einen Crash herbeiführen.

Wall-Street-Analyst Zoltan Pozsar erwartet, dass die Fed einen Crash auslösen wird, um der Inflation Herr zu werden. Kracht es dann als erstes in New York an der Wall Street? (Foto: iStock.com/FTiare)

Zoltan Pozsar, ein früherer Mitarbeiter der Federal Reserve in New York und nun einflussreicher Wall-Street-Analyst, der wegen seiner Expertise auch als „Guru“ des Repo-Markts bezeichnet wird, hat sich in die Diskussion zum Kampf gegen die steigende Inflation eingeschaltet. In einer schockierenden Mitteilung fordert er von der US-Notenbank ganz ausdrücklich, dass sie die Finanzmärkte zum Crashen bringt, um der Inflation Herr zu werden.

