Inflation erfasst die Börse: Was bedeutet das für die Aktionäre?

Lesezeit: 6 min

In Europa und Nordamerika herrscht eine zunehmend grassierende Inflation, während die Wirtschaft vergleichsweise schleppend wächst. In diesem Artikel beleuchten wir, welche Auswirkungen auf die Renditen am Aktienmarkt zu erwarten sind – und welche interessanten Anlage-Alternativen sich Investoren im zunehmend stagflationären Umfeld bieten.

Ackerflächen sind eine stabile, oft unterschätzte Anlagemöglichkeit. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die meisten Aktien bei hoher Inflation unter die Räder kommen

Mit welchen Werten man der Inflation trotzen kann

Was in einer Stagflation ein nahezu todsicheres Investment ist article:full_access