USA und EU sichern Georgien und Moldau Unterstützung zu – Bedeutung: Putin, schnapp sie dir!

Als die Nachricht in die Welt gesetzt wurde, dass Georgien und Moldau der EU beitreten wollen und die USA beide unterstützen, muss der neutrale Beobachter aufgeschreckt sein. Denn genau diesen Film haben wir in der Ukraine gesehen, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat.

In den vergangenen Tagen berichteten die Nachrichtenagenturen über zwei Vorstöße, die den geopolitischen Beobachter aufschrecken lassen müssen.

Die dpa gemeldet:

„Wie die Ukraine wollen nun auch die Ex-Sowjetrepubliken Georgien und Moldau der EU beitreten. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu unterzeichnete einen entsprechenden Antrag. Sie sagte in der Hauptstadt Chisinau einer Mitteilung zufolge: ,In der gegenwärtigen schwierigen Situation müssen wir schnell und klar handeln, um eine europäische Zukunft, Freiheit und Demokratie für unsere Bürger zu gewährleisten.‘ Am Donnerstag reichte auch Georgien wie angekündigt einen Antrag ein. ,Die Bewerbung für eine EU-Mitgliedschaft ist ein weiterer Meilenstein auf Georgiens Weg der europäischen Integration‘, sagte Premierminister Irakli Garibaschwili dem Portal ,civil.ge‘ zufolge. ,Georgien ist ein europäischer Staat. Unser Land hat in seiner langen Geschichte stets zum europäischen Kultur- und Zivilisationsraum gehört und leistet weiterhin einen wertvollen Beitrag zu dessen Schutz und Entwicklung.‘“

US-Außenminister Antony Blinken hat der Republik Moldau in der Ukraine-Krise Rückhalt zugesagt. ,Wir unterstützen sehr stark die Souveränität und territoriale Integrität Moldaus, ebenso wie dessen verfassungsmäßig garantierte Neutralität‘, sagte Blinken am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der moldauischen Präsidentin Maia Sandu. Die USA hätten auf die russische Aggression gegen die Ukraine eine weltweite Reaktion mobilisiert, fügte er hinzu. ,Wann immer und wo immer solche Aggression sich zeigt, werden wir dasselbe tun.‘“

Moldau und Georgien wollen der EU beitreten. Genau wie die Ukraine.

Beide Länder setzen ihr blindes Vertrauen in die EU. Genau wie die Ukraine.

Beide Länder setzen ihr blindes Vertrauen in die USA. Genau wie die Ukraine.

Beide Länder gehören zur ehemaligen Sowjetunion. Genau wie die Ukraine.

Beide Länder befinden sich an den strategisch wichtigen „Borderlands“ Russlands. Genau wie die Ukraine.

Beide … … … . Genau wie die Ukraine.

Dass die USA und die EU den beiden Ex-Sowjetstaaten ihre Unterstützung zusichern, sendet ganz im Sinne einer Enigma-Maschine folgende kryptische Botschaft aus:

„Lieber Putin, auch diese beiden Länder darfst Du in den russischen Einflussraum integrieren. Wir überlassen Dir auch Georgien und Moldau.“