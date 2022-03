Sanktionen treffen russische Wirtschaft hart: Wie reagiert das Volk?

Lesezeit: 4 min

Die russische Wirtschaft zeigt sich weniger robust, als erwartet. Hat sich Putin verkalkuliert?

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Eine Ikea-Filiale in St. Petersburg ist geschlossen. So wie sehr viele andere westliche Unternehmen stellt auch der schwedische Möbelhändler bis auf Weiteres seinen Betrieb in Russland ein. (Foto: dpa)

Foto: Igor Russak