Lkw-Konvois protestieren gegen exorbitante Spritpreise: Autobahnen um Berlin blockiert

Die infolge des Klima-Wahns der Bundesregierung explodierten Energiepreise führen zu ersten Protesten.

Bei einer Protestaktion gegen gestiegene Energiepreise sind mehrere Lkw-Konvois seit dem Mittwochmorgen auf dem Weg zum nördlichen Berliner Ring. Wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte, war eine Gruppe von 15 bis 20 Fahrzeugen vom Anschluss Falkensee in Richtung Dreieck Havelland unterwegs. Weitere Konvois näherten sich der Autobahn von der A24 aus Richtung Hamburg sowie von der Bundesstraße 96. In Berlin selbst gab es zunächst keine Aktionen.