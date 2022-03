Tesla-Fabrik geht mit mehr als 3000 Beschäftigten in Betrieb

Lesezeit: 2 min

In Grünheide bei Berlin ist in gut zwei Jahren eine Riesenfabrik für Elektroautos entstanden. Nun gibt es den Tesla «Made in Germany».

Ministerpräsident Dietmar Woidke, Bundeskanzler Olaf Scholz und Tesla-Chef Elon Musk bei der Eröffnung der Tesla-Fabrik Berlin Brandenburg. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Lesen Sie in diesem Artikel: Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der US-Konzern Tesla am Dienstag seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Unternehmenschef Elon Musk kam zu seiner «Gigafactory» in...

