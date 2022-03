Harter Schlag gegen den Dollar: Russland fordert Rubel für sein Gas

Lesezeit: 2 min

Russland will Gas an "unfreundliche Staaten" künftig nur noch gegen Rubel verkaufen, der in der Folge schon gestiegen ist. Doch die Folgen sind weiter reichend.

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Wladimir Putin am Dienstag bei seiner Rede zum achten Jahrestag der Wiedervereinigung der Krim mit Russland.(Foto: dpa/Pool Sputnik/AP | Sergei Guneyev) Foto: Sergei Guneyev

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die unmittelbaren Folgen des Plans sind

Welche Ziele Russland langfristig verfolgt

Warum dies eine Gefahr für den Dollar ist article:full_access