Den grundsätzlichen Wert von Bitcoin verstehen

Lesezeit: 2 min

Sind Sie daran interessiert, den grundsätzlichen Wert von Bitcoin zu verstehen? Wenn ja, dann erfahren Sie hier, was Bitcoin in der heutigen Welt wertvoll macht.

Vielleicht haben Sie irgendwo gehört oder gelesen, dass der Bitcoin-Preis in diesem Jahr die 100.000-Dollar-Marke erreichen könnte. Eine solche Aussage ist keine bloße Hochrechnung von Personen, die ein persönliches Interesse an Kryptowährungen haben. Der Preis von Bitcoin ist in der Vergangenheit gestiegen, und die meisten Experten sagen voraus, dass dies der Trend sein wird, bis die Miner alle 21 Millionen Token generiert haben. Somit wird Bitcoin seinen bisherigen Höchststand meist übertreffen. Vielleicht erklären sich das steigende Bitcoin-Handelsvolumen an den Kryptobörsen wie yuanpay-group.de/ besser.

Wer die Kursbewegungen von Bitcoin verstehen will, muss eine technische Analyse oder ein Charting durchführen. Er muss also Diagramme betrachten und deren Muster analysieren. Allerdings haben selbst Bitcoin-Enthusiasten Schwierigkeiten, den grundlegenden Wert dieser Kryptowährung zu erklären.

Bitcoin hat keine Endnachfrage, keinen Cashflow oder irgendeine Grundlage für die traditionelle Bewertung von Vermögenswerten. Nachfrage und Angebot bestimmen den Marktpreis der meisten Waren auf dem Markt. Verkäufer und Käufer bedeuten vielleicht nicht allzu viel, aber diese Faktoren deuten darauf hin, dass einige Leute es brauchen und dafür bezahlen können. Aber warum verlangen, kaufen, liefern oder verkaufen Menschen Bitcoin?

Bitcoin ist digitales Geld

Es besteht kein Zweifel, dass die Welt digital wird. Die Menschen erledigen viele Dinge online, von der Suche nach Informationen und Produkten bis zum Verkauf von Dienstleistungen und Gegenständen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Entwickler digitales Geld erschaffen und sich für dieses stark machen.

Bitcoin ist nicht das einzige digitale Geld, das es heute auf der Welt gibt. China zum Beispiel hat digitale Yuan geschaffen, die man über die offizielle App erwerben und verkaufen kann. Gleichzeitig hat El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Das bedeutet, dass El Salvadorianer diese Kryptowährung neben dem Dollar verwenden können.

Die Welt wird immer digitaler. Bitcoin ist vielleicht die erste und erfolgreichste digitale Währung. Sein Wert ist jedoch volatil, dennoch nutzen die Menschen ihn für ihre Transaktionen. Im Idealfall können die Menschen mit Bitcoin für Dienstleistungen und Waren bezahlen. Sie können auch mit dieser Kryptowährung handeln.

Was Bitcoin vielleicht von traditionellem Geld unterscheidet, ist die Absicht, es zu erwerben. In den meisten Fällen verdienen die Menschen Fiat-Geld, um Dienstleistungen und Waren zu kaufen. Daher benötigen sie Fiat-Geld für Transaktionszwecke. Auf der anderen Seite brauchen die Menschen Bitcoin für mehr als nur für die Abwicklung von Transaktionen.

Heutzutage kann jemand Bitcoins kaufen und sie in seiner Brieftasche aufbewahren, um auf einen Preisanstieg zu warten und sie mit Gewinn zu verkaufen. Somit ist Bitcoin auch ein handelbarer digitaler Vermögenswert und eine Investition.

Bitcoin Vorteile

Bitcoin ist in vielerlei Hinsicht wertvoll, was bedeutet, dass er seinen Nutzern Vorteile bringt. Zum Beispiel ermöglicht diese digitale Währung einen nahezu kostenfreien Werttausch. Heute können Sie mit Bitcoin zu einem niedrigen Preis Werte von einem Kontinent zum anderen transferieren. Darüber hinaus können Sie mit dieser Kryptowährung Werte anonym versenden.

Bitcoin ist nicht auf das herkömmliche Bankensystem angewiesen und hinterlässt keine Papierspuren. Und Sie können sie mit Ihrem Smartphone verwenden, solange Sie einen Internetzugang haben. Das bedeutet, dass auch Menschen ohne Bankkonto Bitcoin für Transaktionen nutzen können. Im Idealfall müssen Sie nicht auf Gold oder Tauschhandel zurückgreifen, wenn Sie sich nicht an persönlichen Transaktionen beteiligen wollen, bei denen Fiat-Geld im Spiel ist. Stattdessen können Sie Bitcoin verwenden, um Werte an jeden beliebigen Empfänger zu übertragen.

Abschließende Überlegungen

Der Wert von Fiat-Geld liegt in seiner Akzeptanz als Tauschmittel und dem Vertrauen, das die Menschen in es setzen. In der Vergangenheit hatte Geld einen Wert, weil die Menschen es aus Silber und Gold, also aus Edelmetallen, hergestellt haben. Bei den meisten heutigen Fiat-Währungen ist dies jedoch nicht der Fall. Ihr Wert hängt allein von dem Vertrauen ab, das die Menschen in sie setzen. Bitcoin und andere digitale Währungen sind privat, ohne entsprechende Erträge oder Vermögenswerte. Das macht es schwierig, ihren fundamentalen Wert zu bestimmen, und daher ist ihre Volatilität so hoch. Dennoch verwenden die Menschen Bitcoin, weil sie sie als wertvollen Vermögenswert und als Tauschmittel betrachten.

Quelle: pixabay