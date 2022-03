Ukrainer töten sechsten russischen Top-General

Lesezeit: 2 min

Die ukrainische Armee hat im Verlauf des Kriegs sechs russische Generäle und den stellvertretenden Kommandanten der Schwarzmeerflotte getötet.

Auf diesem von Planet Labs PBC zur Verfügung gestellten Satellitenbild sind Feuer und Rauch am internationalen Flughafen und Luftwaffenstützpunkt Cherson zu sehen. (Foto: dpa)

Am Freitag wurde in der Ukraine ein weiterer russischer General getötet worden. Generalleutnant Jakow Rjasanzew wurde bei einem Angriff in der Nähe der südlichen Stadt Cherson neutralisiert –...

