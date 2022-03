Russland verstärkt Gaslieferungen nach Mitteleuropa - Ukraine nimmt Transit-Gebühren ein

Lesezeit: 1 min

Ungeachtet der massiven Spannungen pumpt Russland in großem Stil Erdgas durch die Ukraine nach Mittel- und Westeuropa.

Anlagen der Erdgasverdichterstation Mallnow der Gascade Gastransport GmbH. Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. (Foto: dpa)

Ungeachtet des Kriegs in der Ukraine liefert Russland eigenen Angaben zufolge weiter in großem Umfang Gas für den Transit durch das Nachbarland nach Europa. Wie bereits in den vergangenen Tagen...

