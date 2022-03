EILMELDUNG - Putin: Gas muss ab Freitag über Konten der Gazprombank gekauft werden

Lesezeit: 1 min

Russlands Präsident Putin erhöht den Druck auf europäische Gaskunden.

Mehr zum Thema : Russland > Geopolitik > Benachrichtigung über neue Artikel : Russland

Geopolitik



Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet: Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben ein Dekret unterzeichnet, nachdem ausländische Käufer für russisches Gas von Freitag an in Rubel zahlen müssen. Verträge würden gestoppt, wenn diese Zahlungen nicht erfolgten, sagte Putin am Donnerstag.

Die dpa berichtet jedoch: Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die «unfreundlichen» Länder eingestellt, sagte Putin am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen. Unklar war zunächst, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung direkt konvertiert wird.