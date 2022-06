Institut Sipri: Zahl der Atomsprengköpfe dürfte weltweit wieder steigen

Lesezeit: 3 min

Seit dem Kalten Krieg hat die Zahl der Atomwaffen in der Welt rapide abgenommen. Friedensforscher befürchten nun, dass sich dieser langjährige Trend schon bald umkehren dürfte.

Eine unschädlich gemachte Titan-II-Rakete, aufgenommen am 06.04.2015 in einem Raketensilo in einem Museum in Sahaurita, USA. Titan II gehörten von 1963 bis 1987 zum Arsenal der landgestützten strategischen Interkontinentalraketen der USA. (Foto: dpa)

Foto: Jim Lo Scalzo