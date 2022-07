Lesezeit: 2 min

In der Schweiz ziehen die Preise nur moderat an, von so niedrigen Inflationsraten können andere Europäer nur träumen. Die Bevölkerung zahlt außerhalb von Krisenzeiten aber einen hohen Preis dafür.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Wenn der Schweizer Franken aufwertet, werden importierte Güter für Verbraucher billiger. (Foto: iStock.com/tampatra) Foto: tampatra

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Inflation in der Schweiz gering ausfällt

Welchen Preis die Schweizer für die Stabilität zahlen

Warum sich das Schweizer Modell in Krisenzeiten lohnt article:full_access