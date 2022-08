Lesezeit: 1 min

Nach Aussagen des ukrainischen Botschafters in London erhält die Ukraine mehrere Kriegsschiffe von Großbritannien.

Foto: Ingo Wagner