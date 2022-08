Bringen Sie die Walzen mit diesen Spielautomaten mit Drachenthematik zum Glühen

Lesezeit: 2 min

Tauchen Sie ein in das mythische Land der magischen Königreiche und feuerspeienden Drachen, während Sie die Walzen drehen, in der Hoffnung, höher zu steigen als sie alle.

Websites wie Karamba bietet exklusive Videoslots für deutsche Spieler an, darunter einige der besten Drachen-Abenteuer, die es wirklich in sich haben.

Glauben Sie, dass Sie das Zeug dazu haben, die Walzen zum Glühen zu bringen und die verborgenen Schätze aus der Drachenhöhle zu heben? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus!

Dragons of the North Megaways

Reisen Sie zurück ins Mittelalter, wo Sie die Chance haben, das 18.648-fache Ihres Einsatzes direkt vor der Nase des Drachens zu erbeuten.

Die Action spielt sich auf sechs Walzen ab, wobei die Megaways-Engine dem Spiel noch mehr Wärme verleiht. Ein epischer Soundtrack, gepaart mit einer verschneiten Fantasieszene mit kleinen Hütten und riesigen Steinstatuen mit Schwertern, die wie der Eingang zu einem großen Königreich aussehen, trägt dazu bei, dieses Spiel in Szene zu setzen.

Die Spielsymbole mit niedrigerem Wert sind traditionelle Kartenfarben, und die Symbole mit höherem Wert sind natürlich Drachen in verschiedenen Farben: schwarz, grün, blau und rot. Aber das ist noch nicht alles: Es gibt Wilds, die das Mega Wilds-Feature auslösen können, bei dem Sie Multiplikatoren von bis zu 7x sehen können. Es gibt ein Scatter-Symbol, das Ihnen einige Freispiele beschert, sowie kaskadierende Walzen und goldene Eier, die nicht nur einen Geldpreis, sondern auch eine Zerstörungsfunktion, Neudrehungen und noch mehr Freispiele freischalten können!

Drachenstein

Vor einer felsigen, bergigen Kulisse sehen Sie einen violetten Himmel, der die fünf Walzen einrahmt, auf denen sich das Spiel abspielt. Das Basisspiel besteht aus einer Vielzahl von Themensymbolen, darunter Spielkartensymbole und bunte Drachen. Ein roter Drache ist das lukrativste Symbol, aber es gibt auch Flaming Wilds, die einen Feuerball auf die Walzen schießen und alle Symbole, die er trifft, in Joker verwandeln können. Zu den weiteren Bonusfunktionen gehören Ice Storm Spins - ein Streak-Respin-Bonus -, Earthquake Reels, bei denen Sie Felsen aus der Erde aufsteigen sehen, die ganze Walzen in Joker verwandeln, und Winds of Winnings, bei dem mysteriöse Symbole auf die Walzen wehen können. Das Spiel beginnt bei nur 0,20 Münzen pro Runde, und damit haben Sie die Chance, das 500-fache Ihres Einsatzes zu gewinnen!

Drachen-Cache

In diesem Spiel begeben Sie sich in die Höhle eines streitbaren Drachen und versuchen, die versteckten Schätze zu finden. Es gibt drei verschiedene Freispielfunktionen, die in diesem Spiel aktiviert werden können: Die grünen Freispiele erweitern das Raster auf sechs Reihen, die roten Freispiele haben das Potenzial, den Mega-Jackpot freizuschalten, und die violetten Freispiele sind vollgepackt mit zusätzlichen Freispielen und Multiplikatoren.

Das normale Spiel findet auf fünf Walzen und vier Reihen mit 20 Gewinnlinien statt, aber diese werden während der grünen Freispiele verdoppelt. Das Spiel beginnt bereits ab 0,20 Münzen, und der maximale Gewinn beträgt das 5000-fache Ihres Einsatzes. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Themensymbolen, die Sie während des Spiels finden können, darunter Schilde, Schwerter, Ritter in Rüstungen und ein Drache. Der Joker ist ein Drachenauge, und die farbigen Münzen können die Freispielrunden aktivieren. Vielleicht stoßen Sie sogar auf eine goldene Drachenmünze...

Quelle: Shutterstock